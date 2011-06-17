-ANGELINA JOLIE ÇADIRKENTTEN AYRILDI HATAY/ALTINÖZÜ (A.A) - 17.06.2011 - Gülsen Solaker - BM iyi niyet elçisi ve ünlü film yıldızı Angelina Jolie, incelemelerde bulunmak üzere geldiği, ülkesindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin konuk edildiği Altınözü çadırkentinden ayrıldı. Angelina Jolie'nin çadırkentteki incelemesi sırasında basın mensuplarının içeriye girmesine ve görüntü almasına izin verilmedi. Jolie çadırkentteyken, içeriden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı sloganlar ve Angelina Jolie'ye yönelik tezahürat sesleri duyuldu. Jolie çadırkentten ayrılırken, girişte aracına binerken kısa bir süre kendisini bekleyen çok sayıdaki basın mensubuna el sallayarak poz verdi. Angelina Jolie daha sonra, Türkiye'den ayrılmak üzere Hatay Havaalanına doğru yola çıktı. Jolie'nin içerdeyken aileler ve özellikle de çocuklarla ilgilendiği öğrenildi.