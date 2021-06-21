Angelina Jolie, Burkina Faso'da bir mülteci kampını ziyaret etti: Elimizden gelen ve yapmamız gerekenin yarısını yapıyoruz

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi Angelina Jolie, bir mülteci kampını ziyaret ederek açıklamada yaptı. Jolie, "Gerçek şu ki, mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için çözümler bulmak veya Burkina Faso gibi ev sahibi ülkeleri desteklemek için elimizden gelen ve yapmamız gerekenin yarısını yapıyoruz" dedi.

ABD'li aktör Angelina Jolie, Dünya Mülteciler Günü'nde binlerce Malilinin yaşadığı Burkina Faso'da bir mülteci kampını ziyaret etti. Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry ile birlikte helikopterle gelen Jolie, "20 yıldır her yıl farklı ülkelerdeki mültecilerle bu günü kutladım" dedi.

''Hiçbir zaman bugünkü kadar endişe duymadım"

Küresel olarak yerinden edilme durumu hakkında hiçbir zaman bugünkü kadar endişelenmediğini söyleyen Jolie, "Gerçek şu ki, mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için çözümler bulmak veya Burkina Faso gibi ev sahibi ülkeleri desteklemek için elimizden gelen ve yapmamız gerekenin yarısını yapıyoruz" diye konuştu.