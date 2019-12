Angelina Jolie: Brad'le Türkiye'ye gelmeyi planlıyoruz

T24

"Amerika'daki birçok insan dünyadan bihaber yaşıyor"

"Dünyadaki en olağanüstü insanlar mülteciler"

"Daha az Amerikalı olmayı öğrendim"

İşte Acun Ilıcalı'nın Hürriyet gazetesinde yayımlanan Angelina Jolie röportajı:İyiyim, teşekkür ederim.Çok güzelmiş, çok teşekkür ederim. Bu nerede yapıldı?Brad (Pitt) bu hediyeye bayılacak! Türkiye’nin tarihi özelliklerinden bahsediyordu. Bildiğim kadarıyla birçok açıdan zengin bir ülkeniz var.Aslında gelmeyi planlıyoruz.Evet, orada görülmesi gereken birçok güzel yer olduğunu biliyoruz. Brad’in mimari eserlere karşı ilgisi var ve bu konuları öğrenmeye çok hevesli. Bir de Türkiye’de bisiklet turu yapılabilecek birçok rota olduğunu öğrendik.Sevilen bir annem vardı ve beni çevresinde yaşanan olayların farkında olan biri olarak yetiştirdi. Genç yaşta seyahat edebilme fırsatını yakaladım ve gittiğim bazı ülkelerde şahit olduğum olaylar, bu konulara karşı daha ilgili olmamı sağladı. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.Amerika’da dünyadan bihaber yaşayan o kadar çok kişi var ki, onları düşündükçe doğru işler yaptığıma inanıyorum. Amerika’nın gündeminde hiçbir zaman Pakistan’daki sel felaketi yer almaz. Kendisine çok konsantre yaşayan bir ülkedir Amerika. O nedenle annemin bana verdiği bu bilinç, her zaman gurur kaynağım olmuştur.Kimi zaman planlayarak, kimi zaman da bir anda hareket ediyorum. Ben 10 yıldır mültecilerle birlikte çalışıyorum. Zamanında bu konu derinlemesine tartışılmıyordu, bense konuşulması gerektiğine inanıyordum. Mülteci sorununa baktığınız zaman, var olan diğer problemlerle bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Mülteci sorunu, kadınların ve çocukların yaşadığı sorunları, eğitim, sağlık alanında yaşadıkları eksiklikleri bir çatı altında topluyor. Mültecilerle birlikte yaklaşık 100 ülkede faaliyet gerçekleştiriyoruz. Ve bu şekilde birçok farklı sorunla yakından ilgilenebiliyoruz. Ayrıca onlar benim için dünyadaki en olağanüstü insanlar. Hayatta kalma savaşı veriyorlar ve inanın çok güçlüler.Türk insanıyla tanışmayı ve Türkiye’ye gelmeyi çok istiyorum. Brad ve ben ülkenizi ziyaret etmeyi planlıyoruz ve bu da bizi çok heyecanlandırıyor.Çok teşekkür ederim.Harika! “The Tourist”te Avrupa kendi karakterini ortaya koyuyor. Film bir taraftan Avrupai özellikler taşıyor. Avrupalı bir yönetmeni olduğu için Avrupalı bir film hissi veriyor. John (Johnny Depp) ve ben, ama özellikle ben daha az Amerikalı olmayı öğrendim ve Paris’te aynı zamanda Venedik’te olmamız buna büyük katkı sağladı.Evet, çok keyif aldım. Tabii ki her filmden çekim sırasında aynı zevki almıyorsunuz. Avrupa’da film çekmek her Amerikalı oyuncu için büyük değişiklik. Birçok Amerikalı’nın gezmek için para harcadığı yerlerde biz film çektik ve gerçekten güzel oldu.