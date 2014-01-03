Angelina Jolie, Brad Pitt'e şelale aldı

Angelina Jolie, Brad Pitt'e doğumgünü hediyesi olarak şelale aldı. ABD'de 'sürdürülebilir mimari'yi popüler hale getiren isimlerden olan Pitt'in buraya 'hayal ev'ini yapacağı iddia ediliyor.

radikal.com.tr'nin Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, ünlü oyuncu Angeline Jolie, Brad Pitt’e 48’inci doğumgünü için California’da tam yeri belirtilmeyen bir bölgede şelale aldı. Gazeteye konuşan kaynak, “Angelina Brad’e çok çok özel bir şey almak istiyordu, Brad’in mimariye olan ilgisini bildiğinden bunun harika bir hediye olacağını düşündü” dedi.

Şelale fikri ise 2006 yılında çiftin Frank Lloyd Wright’ın Pennsylvania’daki Fallingwater malikanesini ziyaretinde doğdu. 1935 yılında yapılan ve doğrudan bir şelalenin üzerine oturtulan bu mimari harikası, Smithsonian’ın ‘Ölmeden Önce Ziyaret Etmeniz Gereken 28 Yer’ listesinde de yer alıyor. Brat Pitt’in kendi ‘hayal ev’ini ne zaman yapmaya başlayacağı belli değil.

Yeşil mimariyi sevdirdi

“Oyunculuk işim, mimarlık ise tutkum” diyen Pitt, ABD’de ‘sürdürülebilir mimari’ akımını popülerleştiren isimler arasında gösteriliyor. Pitt 2007’de New Orleans’ın Katrina Kasırgası’nda evsiz kalanlar için ‘yeşil’ evler inşa eden bir vakıf kurdu. Kullandıkları kadar enerji üreten, düşük maliyetli prefabrik evler, ABD’de bu tür evlere ilgiyi artırdı. ‘Make it Right’ vakfı tarafından kasırga mağdurlarına sağlanan ve güneş panelleriyle donatılan evlerin aylık enerji tüketimi sadece 35 dolar. Katrina Kasırgası, 4 bin cana ve 125 milyar dolara mal oldu. Pitt, kasırga mağdurları için yapılan evlerle ilgili olarak “İnsan eliyle yaratılmış bir felaket yaşadık... Bu felakete karşı insan eliyle yaratılmış bir çözüm üreteceğiz” demişti.