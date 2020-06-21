Angelina Jolie, Brad Pitt'le neden ayrıldıklarını açıkladı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Brad Pitt ile neden ayrıldıklarına açıklık getirdi. Jolie, Pitt'ten "ailesinin iyiliği için" ayrıldığını söyledi.

Hollywood'un ünlü yıldızı Angelina Jolie, Vogue dergisine açıklamasında, "Ailemin (çocukların) iyiliği için onunla ayrıldım. Bu doğru bir karardı" dedi.

Boşanma sürecinde, gazetecilerin onun sessizliğinden yararlandığını ve bu yüzden çocuklarının kendileri hakkına yalan haberler okumak zorunda kaldığını anlatan Jolie, çocuklarına sürekli 'kendi kafalarını kullanmalarını' söylediğini aktardı.

Jolie ve Pitt, yaklaşık 10 yıl süren birliktelik ve 2 yıllık evliliğin ardından 2016’da ayrılmışlardı.