Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanma davalarına bakan yargıçtan şikayetçi oldu

Diğer ünlü çiftler gibi Pitt ve Jolie de dosyaların ve içlerindeki kişisel, mali ayrıntıların gizli tutulması için özel yargıca para ödüyor.

Jolie’nin pazartesi günü yaptığı başvuru, özel bir yargıcın diğer yargıçların uymakla yükümlü olduğu şeffaflık ve çıkar çatışması kurallarına uyması gerektiğini vurguluyor. Page Six ’in haberine göre Pitt tarafı, Ouderkirk’ü davada tutmak konusunda ısrar ediyor. Nisan 2019’da avukatların talebi neticesinde Pitt ve Jolie’nin resmen boşandığı ilan edilmiş ve Pitt soyadı Jolie’nin kimliğinden çıkarılmıştı. Ancak çift bekar ilan edilse de, mali ve çocukların velayetiyle ilgili konuların görüşülmeye devam ettiği belirtiliyor.