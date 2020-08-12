T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanma davalarına bakan yargıçtan şikayetçi oldu

12 Ağustos 2020 21:58

c Brad Pitt’ten boşanma sürecini yürüten özel yargıcın davadan menedilmesini istedi. Jolie, yargıcın Pitt’in avukatlarından biriyle iş ilişkileri konusunda yeterince açık olmadığını iddia etti.

ETİKETLER

Angelina Joliebrad pitt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24