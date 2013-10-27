Angelina Jolie: Brad Pitt köpek gibi kokuyor

National Enquirer dergisi, Angelina Jolie'nin Brad Pitt'in kokusundan rahatsız olduğunu iddia etti.

Amerikalı oyuncu Brad Pitt'in sabun kullanmayı bıraktığı ve bu nedenle kötü koktuğu iddia edildi.

National Enquirer dergisinin iddiasına göre, kimyasal maddeler içerdiği için sabun kullanmayı bırakan Brad Pitt, temizlik için evde hazırladığı elma, elma sirkesi ve limon karışımını kullanıyor.

Dergi, Angelina Jolie'nin, karışım nedeniyle etrafına "kötü koku" yayan Brad Pitt'in "çoban köpeği" gibi koktuğunu söylediğini, hatta çocuklarının da aktörü "pis kokulu baba" diye çağırdığını öne sürdü.

Brad Pitt'in özellikle antibakteriyel sabunların hem gezegenin hem de insanın yaşlanma sürecini hızlandırdığını okuduktan sonra temizlik için karışımını kullanmaya başladığı belirtildi.

Daha önce Brad Pitt'in Sevgililer Günü'nde ağız kokusundan rahatsız olduğu Angelina Jolie'ye nane şekeri hediye ettiği iddia edilmişti.