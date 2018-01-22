Angelina Jolie, Brad Pitt ile ayrılığını anlattı: Söylemesi bile kalp kırıcı ama...

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt ile neden ayrıldıklarını anlattı. 42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu açıkladı.

Jolie, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu" dedi.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikte kamera karşısına geçtikleri By the Sea adlı filminde ilişkilerini düzeltmek için son bir şans olduğunu ama bunu da kaçırdıklarını söyledi.

Jolie, Pitt ile tanışıp birbirlerine aşık oldukları Bay ve Bayan Smith filmine gönderme yaparak şöyle konuştu:

"Biz birlikte çalışırken tanıştık. Sonra da birlikte çalıştık. Sanırım bu, bizim iletişim kurabilmemiz için iyi bir yol oldu. Aslında bazı açılardan öyleydi. Ama bazı açılardan da tam tersi."

Angelina Jolie, yıllar içinde yaşadıklarının ilişkilerini yıprattığını ve onları ayrılığa götürdüğünü ifade etti.