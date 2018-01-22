T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ayrılığını anlattı: Söylemesi bile kalp kırıcı ama...

Angelina Jolie, "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu söyledi

22 Ocak 2018 22:56

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt ile neden ayrıldıklarını anlattı. 42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu açıkladı.

Jolie, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu" dedi.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikte kamera karşısına geçtikleri By the Sea adlı filminde ilişkilerini düzeltmek için son bir şans olduğunu ama bunu da kaçırdıklarını söyledi.

Jolie, Pitt ile tanışıp birbirlerine aşık oldukları Bay ve Bayan Smith filmine gönderme yaparak şöyle konuştu:

"Biz birlikte çalışırken tanıştık. Sonra da birlikte çalıştık. Sanırım bu, bizim iletişim kurabilmemiz için iyi bir yol oldu. Aslında bazı açılardan öyleydi. Ama bazı açılardan da tam tersi."

Angelina Jolie, yıllar içinde yaşadıklarının ilişkilerini yıprattığını ve onları ayrılığa götürdüğünü ifade etti.

ETİKETLER

angelina joliebrad pittboşanmaevlilikby the seaayrılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24