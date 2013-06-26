Jolie'den kadına yönelik şiddete karşı BM'ye çağrı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin iyi niyet elçisi olan Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie, New York'ta gerçekleşen toplantıda kadın haklarını savundu. Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, kadına yönelik cinsel şiddet ve tecavüzün sona erdirilmesi için, Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu.

'Kadın, Barış ve Güvenlik' konulu 2016 sayılı tasarının, Güvenlik Konseyi'nde oylanarak kabul edilmesinden önce bir konuşma yapan Angelina Jolie, dünyada kadına yönelik cinsel şiddete dikkat çekti.

Jolie, “Tecavüz bir savaş silahı olarak kullanılmaktadır ve bu da güvenliğe saldırı demektir. Bu suçların işlendiği bir dünyada, bugün olmadığı gibi, hiçbir zaman barış olmayacaktır. Savaş bölgelerinde yaşanan cinsel şiddete dikkat çekmek, bundan etkilenen yönetimlerin olduğu kadar, sizin de sorumluluğunuzdur. Kaldı ki, birçok durumda sorumluluk alan ve cinsel şiddete dikkat çeken hükümetler bile yok. Bu yüzden ne kadına koruma var, ne de suç işleyene ceza" diye konuştu.

Hükümetlerin kadına cinsel şiddet ve tecavüz suçlarına karşı koruyucu önlem almaması durumunda, BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda liderlik ve yol göstericilik rolü üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Jolie, “Bu suçlar savaşlara miras yoluyla devroldukları için işlenmiyor, küresel iklim izin verdiği işleniyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin üzerinde uzlaşamadığı birçok konu olduğuna değinen Jolie, “Ancak cinsel şiddet ve tecavüz bu uzlaşmazlıklardan biri olmamalı" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'da, savaş bölgelerinde cinsel şiddeti önlemenin, Güvenlik Konseyi'nin ortak sorumluluğu olması gerektiğini belirtti.

Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde Ürdün'de Suriyeli mültecilerin yaşadığı bazı kampları ziyaret etmiş ve mağdurların yaşadıklarını kendilerinden dinleme imkanı bulmuştu.