Angelina Jolie yeniden mültecilerle buluştu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) özel elçis aktris Angelina Jolie Süriye-Ürdün sınırında Suriye'deki çatışmalardan kaçan mültecilerin durumunu öğrenmek ve görmek için bölgeye gitti. Jolie bölgeye gerçekleiştirdiği ziyaret sırasında çağımızın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi

'Siyasi bir çözüm bulunmalı'

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, dünyaya Suriye halkına daha fazla yardım etmeleri çağrısı yapan Hollywood yıldızı Jolie, "Burada yaşanan insani trajediye karşı yapılan uluslararası yardımlar yetersiz. Daha fazla yardıma ihtiyaç var. Bunun da ötesinde soruna siyasi çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Ürdün ziyareti kapsamında bu ülkenin yetkilileriyle de görüşecek olan Jolie'nin, çeşitli kentlerdeki Suriyeli mültecileri ve Zatari kampını ziyaret edeceği de belirtildi.

Türkiye'ye de gelmişti

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'le 12 bin 500 Suriyeli mültecinin kaldığı Öncüpınar konteyner kenti ziyaret eten Angelina Jolie, "Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim'' demişti.