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'Angelina Jolie, benim tecavüz ızdırabımı sömürdü'

Jolie'nin yapımcılığını üstlendiği ‘Difret’ adlı filme ilham kaynağı olan tecavüz mağduru konuştu

27 Nisan 2015 13:17

Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie'ye yapımcılığını üstlendiği 'Difret' adlı filmiyle ilgili sömürü suçlaması geldi.

Angelina Jolie’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Difret’ adlı filme ilham kaynağı olan tecavüz mağduru Etiyopyalı Aberash Bekele (32), yaşam öyküsü kullanılırken izin alınmadığını söyledi.

Bekele, “Angelina Jolie’nin filmi benim tecavüz ızdırabımı sömürdü. Bana çok az bir miktar para verdiler ve benden izin almadılar. Bu film hayatımı tehlikeye atıyor. Beni kaçıranlar intikamalmak isteyebilirler” dedi.

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