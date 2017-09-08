T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Angelina Jolie: Artık eve ekmek getiren tek kişiyim, çalışmam lazım

Ünlü yıldız oyunculuğa ara vermişti

08 Eylül 2017 19:51

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, eşi Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra 6 çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu gerekçesiyle yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

42 yaşındaki Hollywood yıldızı, Deadline.com'a verdiği röportajda, durumunu esprili bir dille anlatarak, "Artık eve ekmek getiren tek kişiyim, dolayısıyla çalışmam lazım" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, ünlü yıldız, ilki 2014 yılında çekilen Disney serisi ‘Maleficent'ın devam filminde rol alacağını doğrulayarak, "Senaryo üzerinde çalışıyoruz. Film, çok güçlü bir devam filmi olacak" diye konuştu.

Jolie ve Pitt Eylül 2016'da ayrılmış, ayrılık sonrası Jolie oyunculuğa ara vermişti.

Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11), ikizler Knox ve Vivienne (9) olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie, Maleficent 2'nin çekimlerine bu yılın sonunda başlayacak.

ETİKETLER

Angelina JolieBrad Pitt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24