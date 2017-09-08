Angelina Jolie: Artık eve ekmek getiren tek kişiyim, çalışmam lazım

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, eşi Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra 6 çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu gerekçesiyle yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

42 yaşındaki Hollywood yıldızı, Deadline.com'a verdiği röportajda, durumunu esprili bir dille anlatarak, "Artık eve ekmek getiren tek kişiyim, dolayısıyla çalışmam lazım" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, ünlü yıldız, ilki 2014 yılında çekilen Disney serisi ‘Maleficent'ın devam filminde rol alacağını doğrulayarak, "Senaryo üzerinde çalışıyoruz. Film, çok güçlü bir devam filmi olacak" diye konuştu.

Jolie ve Pitt Eylül 2016'da ayrılmış, ayrılık sonrası Jolie oyunculuğa ara vermişti.

Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11), ikizler Knox ve Vivienne (9) olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie, Maleficent 2'nin çekimlerine bu yılın sonunda başlayacak.