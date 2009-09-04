Angelina ile Brad'in arasına uyuşturucu girdi

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in arası, uyuşturucu yüzünden açıldı.



Yönetmen Quentin Tarrantino'nun beraber sarhoş oldukları bir gecede Brad Pitt'in kendisine esrar verdiğini söylemesiyle alevlenen tartışma, ünlü çifti ayrılık noktasına getirdi. Yakın çevresi, yakışıklı aktörün baba olduktan sonra bu kötü alışkanlığı bırakacağına dair Angelina Jolie'ye söz verdiğini belirti. Ancak Pitt'in uyuşturucu kullanmaya devam etmesi üzerine Jolie'nin resti çektiği ve sevgilisine "Seçimini yap: Ya uyuşturucuyu bırakıp tedavi ol ya da beni terk et" dediği öğrenildi.