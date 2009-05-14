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Angelina bunalıma girdi

Brad Pitt ile kötü giden ilişkisi Angelina'yı bunalımın eşiğine getirdi

14 Mayıs 2009 03:00

Brad Pitt ile kötü giden ilişkisi Angelina'yı bunalımın eşiğine getirdi

Angelına Jolie fotoğrafları - FOTOGALERİ

Yeni filmi Salt'ın çekimlerinde set çalışanlarının izlenimleri Angelina'nın bunalıma girdiğini kanıtlıyor. Brad Pitt'le ilişkisi kötü giden yıldız bunu etrafına belli etmek istemese de artık dayanamıyor.

Sette yapayalnız saatler geçiren ve sürekli ağlayan Angelina bu tavırlarıyla kendine zarar veriyor. Angelina'nın ağlarken uyumak için dinlediği şarkı Jsessica Andrews'ın klasikleşmiş şarkısı 'Karma'

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