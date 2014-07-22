ANF'ye uygulanan yayın yasağı kaldırıldı

PKK'nın yayın organı olduğu iddiasıyla erişimi engellenen Fırat Haber Ajansı (ANF), web sayfasının açılması için İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlanarak yasak kaldırıldı.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberde ANF'nin avukatı Ramazan Demir, "Yıllardır devam eden hukuksuzluk ve keyfiyet bu şekilde son bulmuştur" dedi.

Avrupa üzerinden 2005 yılında faaliyet gösteren Kürtçe'nin Kurmanci, Sorani lehçeleri ile Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde yayın yapan ANF, 2011 yılında 36 Kürt internet sitesi ile birlikte erişime engellendi. Bu süre içerisinde ANF'nin farklı uzantılardaki domain adresleri de benzer şekilde engellendi.

Hollanda merkezli Fırat Haber Ajansı Vakfı'nın vekili avukat Ramazan Demir, yasağın kaldırılması için 23 Haziran'da, İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Demir, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan 04.08.2011 tarih ve 2011/875 D.iş sayılı erişim engeli kararının, hukuka aykırı olduğu saptanarak ivedilikle kaldırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından dün verilen kararda, yasağa yol açan sözkonusu kanun maddesinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek ANF’nin itirazını haklı bularak bu siteye erişim yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Yasağın kaldırılmasını ANF'ye değerlendiren Demir, "Davanın esası aslında başta TEM polisi olmak üzere savcılık ve mahkemelerin Kürt siteleri ile ilgili tahammülsüzlüğü ve yasal dayanaksız engellemelerinin keyfiyetine dayanıyor" dedi. İtirazın Kürtçe sitelerin Türkiye'den erişime engellenmesi ile ilgili yapılan ilk itiraz olduğuna dikkat çeken Demir, "Yaptığımız itiraz bildiğim kadarıyla Kürtçe sitelerin Türkiye'den erişime engellenmesi ile ilgili yapılmış ilk itirazdır. Mahkeme itiraz gerekçelerimize uygun olarak çok yerinde bir karar vermiştir. Yıllardır devam eden hukuksuzluk ve keyfiyet bu şekilde son bulmuştur. Mahkeme verdiği karar uyarınca yasağın derhal kaldırılması için TİB'e yazıyı yazdı. Ancak firatnews.com sitesine girildiğinde iki mahkemeden erişim engeli kararı olduğu görülmektedir. Simdi aynı gerekçeler ve aldığımız bu kararla birlikte aynı yasağı koyan Ankara 11. Ağır ceza mahkemesine de itiraz edeceğiz" diye konuştu.