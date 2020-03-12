Anfield'da Liverpool'a soğuk duş; Atletico Madrid çeyrek finalde!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Anfield deplasmanında Liverpool'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Liverpool maça Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino 11'iyle çıktı.

Konuk Atletico Madrid ise karşılaşmaya Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Koke, Partey, Saúl, Correa; Joao Félix, Diego Costa 11'iyle başladı.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kaybeden Liverpool, 43. dakikada Wijnaldum ile 1-0 öne geçmeyi başardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda rakibi üzerinde büyük baskı kuran Liverpool, Atletico Madrid kalecisi Oblak'ı bir türü geçemedi ve 90 dakika, 1-0 sona erdi. Karşılaşmada böylece 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidildi.

94. dakikada Firmino, attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi ve tur adına umutlandırdı. Ancak Atletico Madrid, Anfield'ı adeta şoka sokan golü, 97. dakikada Llorente ile attı. 105. dakikada bir kez daha sahne alan Llorente, skoru bir anda 2-2'ye getirdi.

120. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Morata, son sözü söyledi ve takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

120 dakika, Atletico Madrid'in 3-2 üstünlüğü ile sona erdi ve bu skor sonrasında çeyrek final biletini, her iki maçta da Liverpool'u yenmeyi başaran Atletico Madrid aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları 20 Mart'ta çekilecek. İlk maçlar 7-8 Nisan, rövanşlar ise 14-15 Nisan'da oynanacak.