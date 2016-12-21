ANF Haber Müdürü, Belçika’da tutuklandı

Fırat Haber Ajansı (ANF) Haber Müdürü Maxime Demiralp, Belçika polisi tarafından Türkiye’nin talebiyle tutuklandı.

ANF’den yapılan açıklamada, Demiralp, Belçika polisi tarafından Türkiye’nin talebiyle çıkarılan INTERPOL kararı gerekçe gösterilerek 15 Aralık günü gözaltına alındı. Demiralp ertesi gün çıkarıldığı mahkeme tarafından aynı gerekçeyle tutuklandı.

ANF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt siyasetçilerine yönelik INTERPOL kararlarıyla uygulamaya çalıştığı terör ve baskı politikası, Kürt gazetecilerini de hedefleyen şekilde genişlemiştir. Haber Müdürümüz Demiralp’in Belçika tarafından tutuklanması bunun bir sonucudur.

“Edindiğimiz bilgilere göre Demiralp hakkında Türkiye’nin INTERPOL başvurusu tamamen ajansımızda yapılan haberlerle bağlantılıdır. Bir Avrupa Birliği ülkesinde bir gazetecinin yaptığı haberler neden gösterilerek tutuklanması demokrasi ve özgürlükler bağlamında utanç verici bir durumdur.

“Bu uygulama ile Belçika, Türkiye’nin basına sansür ve baskı politikalarının Avrupa’daki kolluk gücü konumuna düşmektedir. Mevcut durumda Demiralp’in tutuklanması, Türkiye’de basına yönelik baskıların Avrupa’ya uzanmasıdır.

“Haber Müdürümüz Demiralp’ın tutuklanmasına ilişkin itiraz mahkemesi Cuma günü görülecektir. Belçika hükümetine ve AB kurumlarına çağrımız Demiralp’in bir an önce serbest bırakılmasının sağlanmasıdır.”