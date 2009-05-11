Anevrizma önlenebilir mi?

ABD'de yapılan bir araştırma, ani ve beklenmedik ölüme yol açan, aorta bağlı abdominal anevrizmaları önlemede, vücuttaki bir proteinin etkili olabileceğini ortaya koydu.



New York'taki Rochester Tıp Merkezi Üniversitesi'nden bilim İNSANları, vücuttan "cyclophilin A" proteinini üreten genin çıkarılmasının, farelerde, genetik açıdan anevrizma geliştirmeye eğilimli olmayı engellediğini söyledi.



Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD'de yılda 15 bin kişinin ölümüne yol açan anevrizmaları önlemede yeni bir yöntem olarak insanlarda aynı proteini bloke edebilecek ilaçların geliştirilmesinin umulduğu belirtildi.



Araştırmanın lideri doktor Bradford Berk, "cyclophilin A"nın rolünün anlaşılması için, yüksek kolesterol ve tansiyona meyilli fareler üzerinde deneyler yapıldığını kaydetti.



Farelerden bir bölümünün "cyclophilin A" proteininden yoksun bırakıldığı ve hepsinin, tansiyonu yükselttiği ve anevrizmaların gelişmesini çabuklaştırdığı bilinen "angiotensin II" hormonuna maruz bırakıldığı bildirildi.



Araştırmada, normal seviyede "cyclophilin A" proteinine sahip farelerin yüzde 78'inin, aorta bağlı anevrizma geliştirdiği, öte yandan proteinden yoksun olan farelerin hiçbirinde anevrizma gelişmediği gözlendi.



(AA)

