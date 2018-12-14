Anestezide oksijen yerine azot verilen Ege'nin uyanması bekleniyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi\'nde, iddiaya göre, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi duran ve müdahaleyle hayata döndürülen, ancak beyninde ödem oluşan 5,5 yaşındaki Ege Avcı\'nın tedavisi devam ediyor. Ödemin beynine zarar vermemesi için uyutulan Ege\'ye verilen ilaçlar kesildi, şimdi umutla çocuğun uyanmasının beklendiği öğrenildi.

Torbalı\'da yaşayan ve tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ile bir süre önce boşandığı Ünal Avcı, geçen 10 Aralık\'ta, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege Avcı\'yı ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği öne sürülen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk, İzmir\'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege\'nin beyninde ödem oluştuğu belirlendi. Ege, beynindeki hasarın büyümemesi için uyutuldu.

Ege\'nin babası Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı\'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Torbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise bir süre önce tamire gönderilen cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından iki suç duyurusuyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Polis, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü\'nce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYANMASI BEKLENİYOR

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ege Avcı\'ya, ödemin beynine olası zararını azaltmak için verilen ilaçlar, bu sabah kesildi. Şimdi umutla Ege\'nin uyanmasının beklendiği belirtildi.

Bu arada, anne İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı, başlatılan soruşturma kapsamında, şikayetleriyle ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gitti.



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