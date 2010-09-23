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Yaşam

Anestezi uzmanını döven Türk doktora ceza

Almanya'da ameliyat sırasında anestezi uzmanını döven Türk doktora hapis cezası verildi.

23 Eylül 2010 03:00

T24- Almanya'da ameliyat sırasında anestezi uzmanını döven Türk doktora hapis cezası verildi.


Almanya’nın Nürnberg kentinde, çalışma saati sona erdiği için bir hastanın ameliyatına katılmak istemeyen anestezi uzmanını döven Hakan B. (44) adlı Türk cerrah, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Dövdüğü Thomas S. adlı anestezi uzmanına, gönüllü olarak 9 bin avro ödeyen Hakan B’nin hapis cezası tecil edildi. Mahkeme ayrıca, Hakan B’yi, evsizler için 3 bin avro para cezası ödemeye mahkum etti.


Mahkeme, Hakan B’yi, Thomas S’yi yumruklayarak hakaret etmek ve tekmeleyerek yaralamaktan suçlu buldu. Thomas S’nin omuriliğinde sıkışma meydana geldiği, ayrıca kafasından ve omuzundan yaralandığı bildirildi.


Mahkeme yargıcı, bir doktorun tutumunun farklı olması gerektiğini söylerken, Hakan B, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Hakan B., ancak olayın meydana geldiği 10 Mart tarihinde 5 ameliyat yaptığını ifade ederken, Thomas S’nin, çalışma saati bittiği gerekçesiyle, burnundan ameliyat olacak hastanın ameliyatına katılmak istememesine sinirlendiğini belirtti.
 

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