Anestezi sırasında ağrıyı ölçebilen cihaz geliştirildi

Fransa’nın Lyon kentindeki Croix-Rousse hastanesinin yoğun bakımında yerini alan cihaz, hissedilen ağrıya göre anestezi için ilaç dozunun doğru ayarlanmasını sağlıyor. Stres ya da korku gibi durumlarda göz bebeğinin büyümesinden yola çıkılarak geliştirilen cihaz, göz hizasına yakın tutuluyor. Cihaz, kızılötesi kamera yardımıyla göz bebeğinin çapını ölçüyor. Anesteziden yaklaşık 5 dakika sonra tekrar ölçüm yapılıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, maliyeti 7 bin avro olarak tahmin edilen cihazın şimdilik sadece Fransa'da kullanılacağı belirtiliyor.

Cihaz, hastanede 40 yaşındaki hastaya yapılan bir diz ameliyatı sırasında protokole uygun anestezi dozunun hasta için yetersiz olduğunu gösterdi. Dolayısıyla "göz bebeği ölçerle" hastanın yaşı, sağlık durumu, kilosu gibi kriterlere uygun olarak anestezinin daha etkili uygulanması hedefleniyor.