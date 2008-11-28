Anestezi öncesi emzirmeyin

Emzirilen bebeklerin akciğerleri daha güçlü

Florence Nightingale Hastanesi'nden Anestezi Uzmanı Dr. Fikret Kutlu, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, uygun koşulların sağlanması halinde her hastanın güvenle anestezi alabileceğini söyledi ve ekledi: "Anestezi için tek şart; hastanın midesinin boş olmasıdır. Bazı anneler, ameliyat olacak bebeklerini operasyon öncesinde emziriyor. Bu; sakıncalıdır."