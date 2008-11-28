Anestezi öncesi emzirmeyin

Ameliyat olacak kişilerin çoğu, anesteziye bağlı risklerle karşılaşmaktan korkuyor.
Emzirilen bebeklerin akciğerleri daha güçlüGebelikte ve emzirirken beslenmenize dikkat edin!
Florence Nightingale Hastanesi'nden Anestezi Uzmanı Dr. Fikret Kutlu, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, uygun koşulların sağlanması halinde her hastanın güvenle anestezi alabileceğini söyledi ve ekledi: "Anestezi için tek şart; hastanın midesinin boş olmasıdır. Bazı anneler, ameliyat olacak bebeklerini operasyon öncesinde emziriyor. Bu; sakıncalıdır."