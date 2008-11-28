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Sağlık

Anestezi öncesi emzirmeyin

Ameliyat olacak kişilerin çoğu, anesteziye bağlı risklerle karşılaşmaktan korkuyor.

28 Kasım 2008 02:00

Ameliyat olacak kişilerin çoğu, anesteziye bağlı risklerle karşılaşmaktan korkuyor. 

Emzirilen bebeklerin akciğerleri daha güçlü

Gebelikte ve emzirirken beslenmenize dikkat edin!

Florence Nightingale Hastanesi'nden Anestezi Uzmanı Dr. Fikret Kutlu, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, uygun koşulların sağlanması halinde her hastanın güvenle anestezi alabileceğini söyledi ve ekledi: "Anestezi için tek şart; hastanın midesinin boş olmasıdır. Bazı anneler, ameliyat olacak bebeklerini operasyon öncesinde emziriyor. Bu; sakıncalıdır."

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