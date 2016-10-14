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Spor

Anelka'nın otobiyografi kitabından: Vieira 35 santimlik penisiyle yüzüme vurdu

İki sezon Arsenal'de forma giyen Anelka, takımdan ayrılmasını bu sözlerle anlatmıştı

14 Ekim 2016 20:00

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Fransız Nicolas Anelka'nın, Arsenal'da Patrick Vieira'nın cinsel organıyla yüzüne vurduğunu anlattığı otobiyografi kitabındaki açıklamaları sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

18 yaşında PSG'den Arsenal'e transfer olan ve 2 sezon İngiliz kulübünde forma giyen Anelka, 2009 yılında 'It’s not me. It’s everyone else' adıyla yayımlanan kitapında, kulüpten ayrılma nedenini açıklarken şunları söylemişti:

"Vieira'nın takım içindeki lakabı 'Le Long'tu. Bir gün inanılmaz bir fırsat kaçırdım. Sonrasında Patrick Vieira 35 santimetrelik cinsel organıyla yüzüme vurdu. O anda lakabının sebebini anladım. O an takımdan ayrılma kararı aldım. Duyduğum utancı hayal edebiliyor musunuz?" 

Fransız yıldız, Arsene Wenger'in olaya tepkisini de, "Olayı gördü ve Vieira'ya beşlik çaktı ve o gün ayrılmam gerektiğini anladım" sözleriyle anlatmıştı.

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