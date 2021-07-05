Anelka'dan Mbappe'ye: En iyilerle mücadele etmen gerekiyor; PSG'den ayrıl

Fransa EURO 2020'ye veda ederken; hayal kırıklığı yaşayan isimlerden biri de Kylian Mbappe oldu. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sonrası dünya futbolunun en büyük ismi olacağı yorumları yapılan Mbappe'ye eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka'dan tavsiye geldi.

İsviçre'ye penaltılarla elendikleri son 16 turunda bir penaltı atışından yararlanamayan Mbappe'ye öneride bulunan Nicolas Anelka, "Ballon d'Or'u kazanmak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yolundan gitmek istiyorsan, en iyilerle mücadele etmen gerekiyor. En iyi ligler de İngiltere ve İspanya'da. Bu yüzden PSG'den ayrılmalı" dedi.

The Athletic internet sitesindeki köşesinde, geçen sezon PSG ile 47 maçta 42 gol atan Mbappe'ye uyarıda bulunan Anelka, "Büyük kupalar kazanmak istiyorsan bir noktadan sonra PSG'den ayrılmak zorundasın. Paris'de ne kadar iyi işler yapsan da insanlar, 'Güzel, PSG için harika işler yaptın; ancak sadece Fransa'da. En iyi ligler İngiltere ve İspanya, en iyi oyuncularla en iyi liglerde mücadele etmedin' diyecektir" ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin karar vermek zorunda olduğunu vurgulayan Anelka, "Altın Top ödülünü kazanmak, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yolundan gitmek istiyorsan, en iyilerle müacadele etmelisin. PSG'deyken, en iyilerle mücadele ettiğini söyleyemezsin. Fransa Ligi kolay değil, beni yanlış anlama; ancak bana göre en zorlu lig İngiltere. En iyisini yapmak istiyorsan Chelsea, United, Arsenal, City ve Liverpool ile veya İspanya'da Madrid ve Barcelona ile yap. Belki de İtalya'ya git. Ancak o zamandan sonra bir global etkiden bahsedebiliriz"diye konuştu.