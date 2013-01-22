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Kültür-Sanat

Andy Warhol'un daha önce hiç görülmemiş eserleri ortaya çıktı!

Andy Warhol'un 1950'lerde çizdiği ve daha önce görülmemiş 300 parça deseni önümüzdeki hafta açılacak bir sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkacak

22 Ocak 2013 10:43

Pop-Art baskılarıyla bilinen Andy Warhol'un sanata başladığı ilk yıllarda çizdiği 300 parça desen ortaya çıktı.

Alışılageldik Warhol işlerinden çok farklı olan ve sanatçının naif yanlarını ortaya çıkaran desenler, Danimarka'daki Louisiana müzesinde sergilenmeye başlayacak.

Desenler Hollanda'da da 'Andy Warhol: Erken Dönem Eserleri' adıyla sergilendikten sonra satışa sunulacak. Sergi 21 Şubat 2013 gününe kadar devam edecek.

Koleksiyonerlerin dört gözle beklediği desenlerin, rekor fiyatlara satılacağı öngörülüyor. Eserlerden bazıları:


No Title (Kadın Başı), c. 1957. Mürekkep ve kağıt üzerine grafit. 35.1 x 36 cm. Daniel Blau Münih / Londra Görsel Sanatlar Inc © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc



No Title (İki Kız Hands Holding), c. 1954. Strathmore kağıt 21,6 x 15,3 cm Mürekkep ve grafit. Daniel Blau Münih / Londra Görsel Sanatlar Inc © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc

No Title (Otomat Tablo Önünde İki Kadın ve İki Yarasalar), c. 1958-1959. Kağıt üzerine mürekkep ve grafit, 60.7 x 45.5 cm. Daniel Blau Münih / Londra Görsel Sanatlar Inc © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc

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