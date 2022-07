Andy Warhol'un Marilyn Monroe eseri açık artırmaya çıkacak; 200 milyon dolara satılabilir

Sanatçı Andy Warhol’un 1964 yılında yaptığı ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun portresinin yer aldığı çalışmalardan biri olan “Shot Sage Blue Marilyn”, Christie’s müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor. Eserin yaklaşık 200 milyon dolara alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

The New York Times’da yer alan habere göre, New York’ta bulunan Christie’s müzayedesinde çağdaş sanatçı Andy Warhol’un 1964 tarihli Marilyn Monroe portresi açık artırmaya çıkacak. Eserin açık artırmaya çıkışı, pandemi sonrası sanat dünyasında alıcıların durumu ve eserlere yönelik ilgiye dair bir sınav niteliği de taşıyacak.

“Shot Sage Blue Marilyn” isimli, portre çalışmasının 200 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtiliyor. Eser, 200 milyon dolara satılırsa bir ABD sanat eserine verilen en yüksek miktar olacak. Aynı zamanda 200 milyon dolara satılması durumunda eserin 20’inci yüzyıl sanat eseri küresel müzayede rekorunu da aşabileceği belirtiliyor. Bu rekor daha önce Pablo Picasso’nun 1955 yılında yaptığı “Les Femmes d’Alger” eserine ait olmuştu.

Christie’s müzayede evi, Warhol’un eserinin açık artırmaya çıkacağı etkinlikle küresel sanat dünyasında son durumu, bir sanat eseri için 100 milyon dolardan fazla ödeyebilecek sanatseverlerin sayısına ilişkin veriler de elde edebilmiş olacak.

İsviçreli Thomas and Doris Ammann Foundation’a ait olan eserin satışından elde edilen gelir, çocuklara yardım vakıflarına bağışlanacak. Eseri alan kişi, hangi vakfa yardım yapılabileceğinde söz sahibi olabilecek.