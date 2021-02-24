Andy Murray: Yeni jenerasyon, büyük üçlüye yaklaşabilmiş değil

Andy Murray, bu sezonu Montpellier’deki ATP 250 turnuvasında dünya 83 numarası Egor Gerasimov’a karşı açacak. Turnuva öncesi Avustralya Açık’la alakalı düşünceleri sorulan İskoç raket; yeni jenerasyonun Rafael Nadal, Roger Federer ve Novak Djokovic’e henüz yaklaşamadığını dile getirdi.

Eski dünya 1 numarası Andy Murray, yeni jenerasyon tenisçilerin Grand Slam kazanma konusunda Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal gibi isimlerin yakınında olmadığını açıkladı.

Son olarak Novak Djokovic, 25 yaşındaki Daniil Medvedev’i yenmiş ve Avustralya Açık’ta zafere uzanmıştı. Bu şampiyonluk son 16 turnuvanın 15’inde büyük üçlünün mutlu sona ulaşması anlamına geliyor.

Avusturyalı Dominic Thiem, geçtiğimiz sene Novak Djokovic’in diskalifiye olduğu Amerika Açık’ta mutlu sona ulaşmıştı.

Djokovic, Aslan Karatsev’le oynadığı yarı final maçının ardından yaptığı açıklamada: “Yeni jenerasyonun gelip büyük üçlünün yerini aldığı konuşuluyor bazen ama gerçekçi olmak gerekirse böyle bir şey olmuyor şu an. Bunu bütün gün tartışabiliriz. Diğer tenisçilere saygı duymakla beraber hala kat etmeleri gereken fazlasıyla yol var."

"Finalin çekişmeli geçmesini bekliyordum"

2021 Avustralya Açık’a Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle katılamayan Andy Murray, yeni jenerasyonun yakın zamanda büyük üçlünün yerini alabileceğini düşünediğini söyleyerek şunkarı ifade etti:

“Finalin daha çekişmeli geçmesini bekliyordum ancak Novak’ın da burada ne kadar iyi olduğunu biliyordum. Finalden önce Medvedev’in kendisinden ziyade Novak’ın üzerinde bir baskı olduğunu söylediğini gördüm, evet bu doğru ama bu adamlar uzun zamandır oyunun zirvesinde. Kariyerleri boyunca büyük baskılarla başa çıktılar ve bu baskıların altında en iyi performanslarını ortaya koydular.”

“Grand Slam finalinde servis atmak veya da servis karşılamak yarı final veya çeyrek finalde servis atmak veya karşılamaktan çok daha zordur. Bu turnuvaları 17 kez kazanmış ya da 19 kez, 20 kez kazanmış birine karşı korta çıktığınızda bu son derece korkutucudur.”