Andy Murray, Wimbledon'da yoluna devam ediyor

Wimbledon'da tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Britanyalı Andy Murray, Avustralyalı John Millman'ı 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Eurosport'da yer alan habere göre; İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da korta çıkan 2013 yılının şampiyonu Murray, dünya klasmanında 67. sırada yer alan Avustralyalı Millman'ı 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle geçerek dördüncü tur biletini aldı.

Merkez kortta oynanan ve 130 dakika süren mücadelede 8 "ace" ve 32 "winner" vuruşu yapan Murray, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 84'lük başarı oranı yakaladı. Büyük Britanyalı tenisçi, dördüncü turda İspanyol Feliciano Lopez ile Avustralyalı Nick Kyrgios maçının galibiyle karşılaşacak.

Kvitova'dan erken veda

Tek kadınlarda 2011 ve 2014 yıllarında kupaya uzanan 10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, Rus Ekaterina Makarova'ya 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilerek Novak Djokovic'in ardından turnuvaya veda eden bir başka şampiyon sporcu oldu.

Muguruza'yı eleyen Cepelova elendi

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Çek Lucie Safarova, Slovak Jana Cepelova'yı 4-6, 6-1 ve 12-10'luk setlerle 2-1 yendi.

Kariyerinde 7 kez katıldığı Wimbledon'da bir final, bir yarı final ve üç kez de çeyrek final gören 26 yaşındaki Alman sporcu Sabine Lisicki ise Kazak Yaroslava Shvedova'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle mağlup olarak elendi.