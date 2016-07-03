T24 LogoT24 Logo
Spor

Andy Murray, Wimbledon'da yoluna devam ediyor

Andy Murray, John Millman'ı 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle geçti

03 Temmuz 2016 11:06

Wimbledon'da tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Britanyalı Andy Murray, Avustralyalı John Millman'ı 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Eurosport'da yer alan habere göre; İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da korta çıkan 2013 yılının şampiyonu Murray, dünya klasmanında 67. sırada yer alan Avustralyalı Millman'ı 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle geçerek dördüncü tur biletini aldı.

Merkez kortta oynanan ve 130 dakika süren mücadelede 8 "ace" ve 32 "winner" vuruşu yapan Murray, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 84'lük başarı oranı yakaladı. Büyük Britanyalı tenisçi, dördüncü turda İspanyol Feliciano Lopez ile Avustralyalı Nick Kyrgios maçının galibiyle karşılaşacak.

Kvitova'dan erken veda 

Tek kadınlarda 2011 ve 2014 yıllarında kupaya uzanan 10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, Rus Ekaterina Makarova'ya 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilerek Novak Djokovic'in ardından turnuvaya veda eden bir başka şampiyon sporcu oldu.

Muguruza'yı eleyen Cepelova elendi 

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Çek Lucie Safarova, Slovak Jana Cepelova'yı 4-6, 6-1 ve 12-10'luk setlerle 2-1 yendi.

Kariyerinde 7 kez katıldığı Wimbledon'da bir final, bir yarı final ve üç kez de çeyrek final gören 26 yaşındaki Alman sporcu Sabine Lisicki ise Kazak Yaroslava Shvedova'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle mağlup olarak elendi.

ETİKETLER

Andy MurrayWimbledontenisJohn Millman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24