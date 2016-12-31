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Spor

Andy Murray ve Mo Farah'a 'Sir' unvanı verildi

Tenisçi Andy Murray, ATP dünya sıralamasını ilk sırada tamamlarken, Mo Farah 2016 Rio'da 5 ve 10 binde duble yaparak altın madalyaya uzandı

31 Aralık 2016 14:28

Olimpiyat şampiyonu Britanyalı sporcular; Andy Murray ve Mo Farah, şövalye unvanıyla onurlandırıldı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda aldığı altın madalyanın yanı sıra, teniste dünya sıralamasını zirvede tamamlayan Andy Murray, Kraliçe Elizabeth tarafından “Sir” unvanıyla onurlandıldı.

Murray ile birlikte Londra 2012'nin ardından Rio 2016'da da 5 bin ve 10 bin metrede podyumun zirvesine çıkan Somali doğumlu Britanyalı atlet Mo Farah’a da “Sir” unvanı layık görüldü. 

Rio Olimpiyat Oyunları’nın ardından kariyerini sonlandıran Britanyalı atlet Jessica Ennis-Hill de “Dame” unvanıyla onurlandırıldı.

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Andy MurrayMo FarahJessica Ennis HillSir

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