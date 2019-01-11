Andy Murray tenisi bırakıyor: 'Avustralya Açık, son turnuvam olabilir'
Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası, önümüzdeki hafta başlayacak Avustralya Açık'ın katılacağı son turnuva olabileceğini söyledi. Esasında kariyerine Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son vermek istediğini belirten Andy Murray, gözyaşlarına hakim olamayarak, "4-5 ay daha acı çekerek oynayabilir miyim, emin değilim" dedi.
11 Ocak 2019 15:10
Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, önümüzdeki hafta başlayacak Avustralya Açık'ın katılacağı son turnuva olabileceğini söyledi.
Turnuva öncesi Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan İskoç tenisçi, yaklaşık 20 aydır çok acı çektiğini söyledi.