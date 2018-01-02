Andy Murray, ağrıları nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Brisbane Turnuvası'ndan çekildi

Kalçasındaki artan ağrılardan dolayı Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen ATP turnuvasından çekildiğini açıklayan İskoç tenisçi Andy Murray, bıçak altına yatacak.

Murray, Instagram paylaşımı yaparak durumunun cerrahi müdehale gerektirdiğini kabul etti ve 1 hafta daha Avustralya'da kalacağını açıkladı. 30 yaşındaki profesyonel tenisçi, bu ay düzenlenecek olan Avustralya Açık 2018 Turnuvası ile ilgili kararını da daha sonra açıklayacağını söyledi.

İskoç tenisçinin, Instagram hesabından yaptığı o paylaşım;

