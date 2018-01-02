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Spor

Andy Murray, ağrıları nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Brisbane Turnuvası'ndan çekildi

Andy Murray, kalçasındaki artan ağrılarından dolayı tenise bir süre ara verdi

02 Ocak 2018 20:42

Kalçasındaki artan ağrılardan dolayı Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen ATP turnuvasından çekildiğini açıklayan İskoç tenisçi Andy Murray, bıçak altına yatacak.

Murray, Instagram paylaşımı yaparak durumunun cerrahi müdehale gerektirdiğini kabul etti ve 1 hafta daha Avustralya'da kalacağını açıkladı. 30 yaşındaki profesyonel tenisçi, bu ay düzenlenecek olan Avustralya Açık 2018 Turnuvası ile ilgili kararını da daha sonra açıklayacağını söyledi.

İskoç tenisçinin, Instagram hesabından yaptığı o paylaşım;

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