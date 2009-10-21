Andy Garcia, Saakaşvili'nin koltuğunda

Geçen yıl Ağustos ayında çıkan Gürcistan- Rusya savaşını konu alan filmin çekimleri için Tiflis'teki parlamento önünde toplanan binlerce kişi "film icabı" Rusya'yı protesto etti.



Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi oynayan ünlü aktör Andy Garcia, 12 Ağustos 2008'de düzenlenen büyük gösterinin canlandırıldığı çekimler sırasında sahneye çıktı ve "devlet başkanı" olarak binlerce kişiye seslendi.



Amerikalı yönetmen Renny Harlin'in Gürcistan'da başladığı çekimler için, Parlamento binasının bulunduğu kentin en büyük caddesi Rustaveli dün bir kez daha trafiğe kapatıldı.



Savaştan sonra "işgalci" Rusya'ya karşı tepkilerin doruğa ulaştığı Gürcistan'da, geçen yaz yaşananlarla ilgili duyguları hala taze olan "gönüllü" protestocular, yönetmenin direktifleri doğrultusunda da olsa tepkilerini yeniden dile getirme imkanı buldu.



"Putin yumurta istiyor"



Tiflis'te, Nisan ayında başlayan ve 4 ay süren muhalefet gösterileri sırasında, muhaliflerin kurdukları çadır kent nedeniyle aylarca trafiğe kapalı kalan caddede toplanan kalabalığı gören bazı Gürcüler, yeni bir gösteri düzenlendiğini sandı.



Yüzlerce polisin de görev yaptığı çekimler sırasında, kalabalığa karışan ve sahneye yaklaşan yaşlı bir "protestocu", polisler tarafından "devlet başkanlarının" olduğu sahneden uzaklaştırıldı.



"Putin yumurta istiyor!" diye bağıran yaşlı adamın elindeki yumurtalara, "Bunları atarsan, bizi rezil edersin" diye kızan güvenlik görevlileri el koydu.



En gerçekçi rol



Parlamento önünde akşam saatlerinde başlayan çekimler için hazırlıklar gün boyunca sürdü. Hava tamamen karardıktan sonra, otobüslerle meydana getirilen yüzlerce öğrencinin katılımıyla da tamamen dolan meydanda, gözler az sonra Saakaşvili olarak konuşacak Andy Garcia'nın çıkacağı büyük sahneye kilitlendi.



Film ekibi tarafından dağıtılan ya da evlerinden getirdikleri Gürcistan bayraklarını ve Rusya karşıtı pankartları taşıyan genç yaşlı binlerce kişi, çekimlerin başlamasını beklerken de bol bol slogan attılar.



Yönetmen Renny Harlin, sahneden seslendiği "oyuncularına" Gürcistan'da "tarihi yeniden canlandırmaktan" büyük mutluluk duyduğunu, "Gürcistan" adını vereceği filminin, Mayıs ayında gösterime gireceğini söyledi. Harlin, filme katkı veren herkese teşekkür etti ve kalabalığın "Gürcistan ile ne kadar gurur duyduklarını bir kez daha göstermelerini" istedi.



"Devlet Başkanı" Andy Garcia'nın, Rusya karşıtı konuşmasını İngilizce yaptığı çekimler sırasında, 5 ünlü oyuncu da 12 Ağustos 2008'deki gösteriye katılan Baltık ülkesi liderlerini ve Romanya devlet başkanını canlandırdı.

