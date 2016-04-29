Andy Garcia, ABD'deki 'Türkçe Olimpiyatları'nda sunuculuk yaptı, Obama mesaj gönderdi

Önceki yıllarda 'Türkçe Olimpiyatları' adıyla düzenlenen, Gülen cemaatinin organize ettiği 14. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin ABD'deki gösteriminde Hollywood'un ünlü aktörlerinden Andy Garcia sunuculuk yaptı.

Baba 3, Dokunulmazlar ve Ocean’s Eleven serisiyle tanınan Küba doğumlu ünlü aktörün sunduğu gecede, 24’ten fazla ülkeden 126 öğrenci performanslarını sergiledi. Zaman Amerika'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Barack Obama da, 14. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne özel bir yazılı mesaj gönderdi. Obama, bu yıl dünyanın 30’dan fazla ülkesinde gerçekleştirilen festivalle ilgili, “Küresel toplumumuzun zengin kültürleri ve benzersiz tarihi birikimleri, ilgi çekici danslar ve büyüleyici performanslarla hayat buluyor” dedi. ABD Başkanı, “Sizin dünya genelinde genç insanları bir araya getirmek için harcadığınız çaba, ortak insanlık olarak, bizi birbirimizden ayıran engelleri aşmak icin sahip olduğumuz gücü bize gösteriyor” ifadesini kullandı. Bu tür faaliyetlerin, kültürel miras ve geleneklerin yansıtılması bakımından ümit verici olduğunu belirten Obama, mesajını “Sizler dünyamızı meydana getiren kültürel mozaiği kutlamak ve güçlü arkadaşlık bağları kurmak için bir araya gelirken, size en iyi dileklerimi sunuyorum” sözleriyle bitirdi.