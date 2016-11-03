T24 LogoT24 Logo
Spor

Andy Carroll silahlı kişilerce tehdit ediliyor

İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı

03 Kasım 2016 13:53

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Andy Carroll, silahlı kişiler tarafından tehdit edilmesinin ardından emniyete başvurdu.

West Ham United tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobiliyle antrenmandan evine giden Carroll, motosiklet kullanan silahlı kişilerce takip edildi.

Aracını durdurmak isteyen kişilerin elinden, yeniden antrenman binasına dönerek kurtulan İngiliz futbolcu, polise şikayette bulundu. Emniyet yetkililerinin, olay hakkında soruşturma başlattığı da belirtildi.

Liverpool'dan West Ham United'a 2013'te 17,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Carroll, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde bir maçta oynayabildi.

27 yaşındaki golcü, West Ham United formasıyla çıktığı 96 maçta ise 23 kez fileleri havalandırdı.

ETİKETLER

West Ham UnitedAndy Carrolltehdit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24