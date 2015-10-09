ANDY-AR'ın anketine göre, seçmenin yarısından fazlası seçim bildirgesine göre karar veriyor

ANDY-AR Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin anketine göre, seçim bildirgelerini takip ettiğini söyleyen seçmenin oranı yüzde 59.4 çıktı. Seçim bildirgesinin kararını etkilemediğini belirtenlerin oranı yüzde 52.2 olarak saptandı. 1 Kasım’da sandığa gidip oy kullanacağını kaydeden seçmenin oranı ise yüzde 91 oldu.

Habertürk'te Alper Uruş imzasıyla yayımlanan habere göre ANDY-AR'ın araştırmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

Hangi partinin bildirgesi en beğenilen?

“En çok hangi partinin seçim bildirgesini beğendiniz?” sorusuna seçmenin yanıtı, % 35.5 “AK Parti”, % 24.3 “CHP”, % 6.5 “MHP” ve % 6.4 “HDP” oldu. “Hiçbirini beğenmedim” diyenlerin yüzdesi 10.2 çıkarken, “Fikrim yok” diyenlerin oranı % 17.1 olarak ankete yansıdı.

"En çok CHP'li seçmeni etkiliyor"

ANDY-AR’ın, seçim bildirgelerine 4 parti seçmeninin bakışı üzerine yaptığı araştırmada ilginç bir sonuç da çıkıyor. “Seçim bildirgeleri oy verme tercihinizde etkili oluyor mu?” sorusuna CHP’li seçmenlerin % 55.5’i “Evet” cevabını vererek ilk sırada yer aldı. CHP seçmenini % 54 ile HDP, % 44.8 ile AK Parti ve % 33.8 ile MHP izledi. Bu soruya “Hayır” yanıtını veren MHP seçmeninin yüzdesi 65.8’i buldu. Bildirgeye göre oy vermeyeceğini söyleyen AK Parti seçmeniyse % 53.8 ile ikinci sırada yer aldı.

Seçmenin nabzını tutan ANDY-AR, 4 partinin seçmenine göre milletvekili aday listelerine ilişkin görüşlerini sordu. Bu soruya AK Parti seçmeninin % 79.9’u vekil listesinden memnun olduğu yanıtını verdi. Onu % 68’le CHP ve % 64 ile HDP seçmeni izledi. MHP’ye oy veren seçmenlerin milletvekili aday listesinden duydukları memnuniyetse % 43.4’te kalarak dördüncü sırada yer aldı.

ANDY-AR, seçmene 1 Kasım genel seçiminde sandığa gidip gitmeyeceğini de sordu. Ankete katılanların % 90.8’i “Evet, oy kullanacağım” derken, “Hayır, oy kullanmayacağım” diyen seçmenin yüzdesi 8.3 olarak saptandı. Geçersiz oy vereceğini belirtenlerin oranıysa % 1’e yakın çıktı.

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