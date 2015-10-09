T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANDY-AR'ın anketine göre, seçmenin yarısından fazlası seçim bildirgesine göre karar veriyor

Seçmen, "1 Kasım'da sandığa gidecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi

09 Ekim 2015 13:34

ANDY-AR Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin anketine göre, seçim bildirgelerini takip ettiğini söyleyen seçmenin oranı yüzde 59.4 çıktı. Seçim bildirgesinin kararını etkilemediğini belirtenlerin oranı yüzde 52.2 olarak saptandı. 1 Kasım’da sandığa gidip oy kullanacağını kaydeden seçmenin oranı ise yüzde 91 oldu.

Habertürk'te Alper Uruş imzasıyla yayımlanan habere göre ANDY-AR'ın araştırmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

 

Hangi partinin bildirgesi en beğenilen?

 

“En çok hangi partinin seçim bildirgesini beğendiniz?” sorusuna seçmenin yanıtı, % 35.5 “AK Parti”, % 24.3 “CHP”, % 6.5 “MHP” ve % 6.4 “HDP” oldu. “Hiçbirini beğenmedim” diyenlerin yüzdesi 10.2 çıkarken, “Fikrim yok” diyenlerin oranı % 17.1 olarak ankete yansıdı.

 

"En çok CHP'li seçmeni etkiliyor"

 

ANDY-AR’ın, seçim bildirgelerine 4 parti seçmeninin bakışı üzerine yaptığı araştırmada ilginç bir sonuç da çıkıyor. “Seçim bildirgeleri oy verme tercihinizde etkili oluyor mu?” sorusuna CHP’li seçmenlerin % 55.5’i “Evet” cevabını vererek ilk sırada yer aldı. CHP seçmenini % 54 ile HDP, % 44.8 ile AK Parti ve % 33.8 ile MHP izledi. Bu soruya “Hayır” yanıtını veren MHP seçmeninin yüzdesi 65.8’i buldu. Bildirgeye göre oy vermeyeceğini söyleyen AK Parti seçmeniyse % 53.8 ile ikinci sırada yer aldı.

Seçmenin nabzını tutan ANDY-AR, 4 partinin seçmenine göre milletvekili aday listelerine ilişkin görüşlerini sordu. Bu soruya AK Parti seçmeninin % 79.9’u vekil listesinden memnun olduğu yanıtını verdi. Onu % 68’le CHP ve % 64 ile HDP seçmeni izledi. MHP’ye oy veren seçmenlerin milletvekili aday listesinden duydukları memnuniyetse % 43.4’te kalarak dördüncü sırada yer aldı.

ANDY-AR, seçmene 1 Kasım genel seçiminde sandığa gidip gitmeyeceğini de sordu. Ankete katılanların % 90.8’i “Evet, oy kullanacağım” derken, “Hayır, oy kullanmayacağım” diyen seçmenin yüzdesi 8.3 olarak saptandı. Geçersiz oy vereceğini belirtenlerin oranıysa % 1’e yakın çıktı.

Haberin tamamı için tıklayın

ETİKETLER

andy aranketakpak partiseçim bildirgesiyarısından fazlasıchpmhphdpkararsandığa gidecek misiniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24