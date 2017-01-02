ANDY-AR: Türkiye 2016'da en çok 15 Temmuz'a üzüldü

ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, 2016 yılında en çok 15 Temmuz darbe girişimine üzüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre; 28-30 Aralık tarihleri arasında 26 ilde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup bin 507 kişiyle görüşen ANDY-AR, Türkiye’de 2016 yılında siyaset, sanat ve spor dünyamızda öne çıkan isim ve olayları katılımcılara sordu.

Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden ‘CATİ (telefon ile görüşme)’ yöntemi kullanılarak yapıldı. Ankete katılanlarsa yaş, cinsiyet, eğitim, mahalle/semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçildi. Çalışmanın hata payı ise +/- % 2.5 olarak açıklandı. Katılımcıların yüzde 37.1', “2016 yılının en üzücü olayı neydi?” sorusunu “15 Temmuz darbe girişimi” diye yanıtladı. İkinci sırada ise yüzde 24.4 ile “Şehitler” yanıtı yer aldı. ‘Terör olayları’ yüzde 13.4 ile üçüncü, İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık’ta düzenlenen ve 37’si polis, 8’i sivil 45 kişinin şehit olduğu bombalı saldırı yüzde 5.6 ile dördüncü oldu. Yılın en üzücü olayları başlığında, Kayseri’de içinde askerlerin bulunduğu 14 komandonun şehit düştüğü halk otobüsüne yönelik bombalı saldırı yüzde 2.6’yla beşinci sırada yer aldı. Suriye ile yaşanan süreç yüzde 2.1’le, Kızılay’da 13 Mart’ta düzenlenen ve 38 şehit verdiğimiz bombalı saldırı ise yüzde 1.7’yle öne çıkan acı ve hüzünlerimiz oldu. Diğer olaylar, yüzde 13.1’lik pastada yer aldı.

2016'nın futbolcusu Arda Turan oldu

Geçen yıl yeşil sahalarda kimlerin beğeni toplandığını araştıran ANDY-AR, “2016 yılının futbolcusu sizce kim?” sorusunu katılımcılara yöneltti. İspanya’da La Liga’nın güçlü ekiplerinden Barcelona’da forma giyen Arda Turan, yüzde 32.6 ile uzak ara birinci sırada yer aldı. Turan’ı, Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel yüzde 2.2’yle izledi. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, yüzde 1.7’yle üçüncü oldu. Galatasaraylı Selçuk İnan ve Medipol İstanbul Başakşehir’de forma giyen Emre Belözoğlu, yüzde 1.6 ile dördüncü ve beşinciliği paylaştı. Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ise yüzde 1.4 ile altıncı sırada yer aldı. Yüzde 12.4 diğer futbolcuların isimlerini belirtirken, yüzde 46.5 ise “Bilmiyorum/Cevap yok” yorumunda bulundu.

Yılın futbol takımı Beşiktaş

Araştırmada “2016 yılına damgasını vuran futbol takımı sizce hangisidir?” diye sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 29.7’si “Beşiktaş” cevabını verdi. Beşiktaş’ı, yüzde 25.9 ile Fenerbahçe ve yüzde 21.2’yle Galatasaray takip etti. Medipol İstanbul Başakşehir ise yüzde 4.7 dördüncü sırada yer aldı. Trabzonspor yüzde 2.4 ile beşinci, Osmanlıspor ise yüzde 1.3 ile altıncı oldu. Yüzde 6.5 diğer takımların isimlerini dile getirirken, yüzde 8.3 “Bilmiyorum/Cevap yok” dedi.

Yılın teknik direktörü Şenol Güneş

ANDY-AR, ankete katılanlara “Sizce Türkiye’de yılın teknik direktörü kim?” sorusunu yöneltti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yüzde 27.6 ile zirveye oturan isim oldu. Güneş’i, yüzde 25.1 ile Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim izledi. İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı yüzde 4.6 ile üçüncü olurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat yüzde 2.2’yle dördüncü sırada yer aldı. “Diğer” cevabını verenler yüzde 3.2 olurken, yüzde 37.3 de “Bilmiyorum/Cevap yok” diye fikir bildirdi.

Yılın erkek şarkıcısı Tarkan

ANDY-AR, “2016 yılının sizce erkek ses sanatçısı kim?” sorusunu ankete katılanlara yöneltti. Pop müziğin Megastar’ı Tarkan yüzde 12.2 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 10.6 ile Murat Boz takip etti. Mustafa Ceceli yüzde 3.2 ile üçüncü, İbrahim Tatlıses yüzde 3 ile dördüncü, Orhan Gencabay yüzde 2.3 ile beşinci ve Volkan Konak yüzde 1 ile altıncı oldu.

Yılın kadın şarkıcısı Sibel Can

Araştırmada şirketi, “2016 yılının sizce kadın ses sanatçısı kim?” sorusunu da ankete katılanlara yöneltti. Sibel Can yüzde 9.4 ile ilk sırada yer alırken, Sıla yüzde 6 ile ikinci oldu. Bu ikiliyi Ebru Gündeş yüzde 5.1’le, Hadise ise yüzde 4.5’le izledi. Bu başlıkta Demet Akalın yüzde 3’le beşinci, Emel Sayın ise yüzde 2.8 ile altıncı sırada yer aldı. Yüzde 27.7 diğer sanatçıları ifade ederken, yüzde 41.5 ise “Bilmiyorum” dedi.