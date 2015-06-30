Andy-Ar sordu; koalisyon hangi partiye yarar?

ANDY-AR Araştırma Şirketi, seçimden 3 hafta sonra yaptığı brir anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, seçmenin yüzde 67.4’ü seçim sonucundan memnun olmadığını söyledi. Yeni seçim olması halinde AKP ve CHP'nin oylarında artış, MHP ve HDP'nin oylarında ise düşüş görülüyor. Araştırmaya göre AKP yüzde 42.8, CHP 27.3, MHP 15.4 ve HDP yüzde 11.7 oranında oy alıyor. Çalışmaya katılan tüm deneklere "En çok hangi koalisyon formülünü destekliyorsunuz" sorusu yöneltildiğinde yüzde 31.7 oranında AK Parti-MHP, 17.8 oranında AK Parti-CHP, 13.4 oranında CHPMHP- HDP ve 10.2 oranındaysa HDP'nin dışarıdan desteklediği CHP-MHP koalisyonu öne çıkıyor. Seçmenin beşinci olarak 3.2 oranında desteklediği koalisyonsa AK Parti-HDP koalisyonu oluyor.

Ankete katılanların yüzde 91.8'i, "Sonuçların böyle çıkacağını bilseydiniz parti tercihiniz değişir miydi?" sorusuna "Hayır değişmezdi" cevabını verdi.

‘CHP-MHP-HDP koalisyonu başarılı olmaz diyenler yüzde 71.7’

"Siz, var şartlarda AK Parti'nin içinde olmadığı bir koalisyon formülü, Cumhuriyet Halk Partisi CHP-Milliyetçi Hareket Partisi MHP-Halkların Demokratik Partisi HDP koalisyonunun başarılı olabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna, yüzde 71.7 'Hayır' yanıtını verirken, yüzde 22.1 'Evet' söylüyor. Üçlü koalisyon için 'Fikrim yok' diyenlerse yüzde 6.2 düzeyinde.

‘AKP-CHP koalisyonu AKP'yi zayıflatır: Yüzde 46.5’

Olası koalisyon modellerine ilişkin seçmenin fikrini alan ANDY-AR, 'AK Parti-Cumhuriyet Halk Partisi CHP' koalisyonunun kurulması durumunda hangi partinin güçlenip hangisinin zayıflayabileceğini seçmene sordu. Seçmenlerin yüzde 46.5'i bu koalisyonun AK Parti'yi zayıflatacağını belirtirken, yüzde 33.5'i güçlendireceğini dile getirdi. Aynı soruya Cumhuriyet Halk Partisi CHP açısından yanıt verenlerin yüzdelik dilimiyse birbirine çok yakın çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin böyle bir koalisyonla güçleneceğini söyleyenler yüzde 40.8, zayıflayacağını belirtenlerse yüzde 39.1 oldu.

‘AKP-MHP koalisyonu ikisini de güçlendirir mi?’

İkinci bir koalisyon modeli olan AK Parti-Milliyetçi Hareket Partisi MHP koalisyonu kurulması durumunda kimin güçleneceği sorusuna yüzde 51.2 oranında AK Parti cevabı verildi. AK Parti'nin zayıflayacağını düşünenlerse yüzde 29.3 çıktı. "Bu koalisyon Milliyetçi Hareket Partisi MHP'yi güçlendirir" diyenlerin oranı da benzer biçimde en yüksek yüzdelik oranını yakaladı ve yüzde 44.2'yi buldu. Olası koalisyonun Milliyetçi Hareket Partisi MHP'yi zayıflatacağını öngörenlerse yüzde 37.6'da kaldı.

‘AKP- HDP koalisyonu AKP'yi zayıflatır: Yüzde 56.8’

Bir diğer koalisyon modeli olan AK Parti-Halkların Demokratik Partisi HDP koalisyonunun bazen güçlendirip bazen zayıflatabileceği de seçmene soruldu. Ankete katılanların yüzde 56.8'i böyle bir koalisyonun AK Parti'yi zayıflatacağını dile getirirken, yüzde 23.9'u güçlendireceğini söyledi. Aynı soruya yanıt verenlerin yüzde 39.7'siyse bu koalisyonun Halkların Demokratik Partisi HDP'yi güçlendireceğini açıkladı. Zayıflatacağını söyleyenlerin sonucu da yüzde 38.4 çıktı.

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