ANDY-AR'ın anketine göre erken seçim olursa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

ANDY-AR Araştırma Şirketi, seçimden 3 hafta sonra yaptığı brir anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, seçmenin yüzde 67.4’ü seçim sonucundan memnun olmadığını söyledi. Yeni seçim olması halinde AKP ve CHP'nin oylarında artış, MHP ve HDP'nin oylarında ise düşüş görülüyor. Araştırmaya göre AKP yüzde 42.8, CHP 27.3, MHP 15.4 ve HDP yüzde 11.7 oranında oy alıyor. Ankete katılanların yüzde 91.8'i, "Sonuçların böyle çıkacağını bilseydiniz parti tercihiniz değişir miydi?" sorusuna "Hayır değişmezdi" cevabını verdi.

Hangi sorular soruldu?

Kamuoyu araştırma şirketi ANDY-AR, seçimden 3 hafta sonra Habertürk için hazırladığı ankette seçmene, "Seçim sonucundan memnun musunuz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 67.4'ü "Hayır, memnun değilim" yanıtını verirken, memnun olduğunu söyleyenlerin oranı % 32.6 çıktı.

Partilere göre memnuniyet oranındaysa AK Partili seçmenin % 81.9'u "Memnun değilim" yanıtı vererek birinci sırayı aldı. Memnun olmayan ikinci seçmen grubu % 65.5 ile MHP, % 63.2 ile CHP olurken, HDP'li seçmenin yüzde 80.6'sı sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

‘Sonucu bilseniz aynı oyu verir miydiniz?’

Memnuniyet oranının % 32.6 olduğu 7 Haziran Genel Seçimi sonrası seçmene, "Peki sonuçların böyle çıkacağını bilseydiniz parti tercihiniz değişir miydi?" diye de soruldu. Bu soruya ankete katılanların % 91.8'i "Hayır değişmezdi" cevabını verirken, % 8.2'si tercihinin değişebileceğini ifade etti.

AK Partili seçmenin % 55'i MHP'yle kurulacak bir koalisyona destek veriyor. CHP'yle kurulacak koalisyona ise bu destek % 10.9 oranında. CHP'li seçmeninse % 28.7'si AK Parti'yle koalisyona 'Evet' diyor. İkinci olaraksa % 25.3 oranında CHP-MHP-HDP koalisyonunu istiyor. MHP'li seçmenin % 53.6'sı AK Partili koalisyona sıcak bakıyor. HDP'li seçmense % 36.6 oranında AK Parti-CHP koalisyonunu destekliyor.

AK Parti, 272-277 CHP, 135-140 vekil

ANDY-AR, olası bir genel seçim sorusuyla seçmenin nabzını tuttuğunda oy pastasında AK Parti ile CHP'nin oylarının yükseldiği, MHP ve HDP'nin oylarında düşüş olduğu sonucu çıkıyor. Araştırmaya göre AK Parti % 42.8, CHP % 27.3, MHP % 15.4 ve HDP % 11.7 oranında oy alıyor. Bu oranlarla AK Parti 272- 277 arasında milletvekilliği kazanıyor ve Faruk Acar, tek başına iktidar şansının yine sınırda olabileceğini söylüyor. CHP vekil sayısını 140'lara doğru taşırken, MHP 75-80, HDP ise 65-70 civarında milletvekili çıkarabiliyor.

Partiler arası oy geçişi tablosundaysa AK Partili seçmenin % 97.6'sı, CHP'li seçmenin % 95.7'si, MHP'li seçmenin % 75.7'si ve HDP'li seçmenin % 84'ü yine kendi partisine oy vereceğini belirtiyor. Dört partinin oy dalgalanmasına bakıldığında MHP'li seçmenin % 20.3'ü AK Parti'ye, HDP'li seçmenin % 13.5'i ise CHP'ye oy verebileceğini açıklıyor.

Seçmenin 3'te 1'i: AK Parti-MHP

Çalışmaya katılan tüm deneklere "En çok hangi koalisyon formülünü destekliyorsunuz" sorusu yöneltildiğinde yüzde 31.7 oranında AK Parti-MHP, 17.8 oranında AK Parti-CHP, 13.4 oranında CHPMHP- HDP ve 10.2 oranındaysa HDP'nin dışarıdan desteklediği CHP-MHP koalisyonu öne çıkıyor. Seçmenin beşinci olarak 3.2 oranında desteklediği koalisyonsa AK Parti-HDP koalisyonu oluyor.

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