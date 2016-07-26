Andy-Ar araştırması: Halkın çoğunluğu darbe girişiminden Gülen’i sorumlu tutuyor; siyasetteki ılımlı havanın devamını istiyor

Enis Şenerdem

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk kamuoyu eğilim araştırmasını yapan Andy-Ar şirketinin anketinde katılanların darbe girişiminden Fethullah Gülen'i sorumlu tuttuğu anlaşılıyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Andy-Ar Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, "Türkiye, Fethullah Gülen karşısında birleşti, siyasette ılımlı bir tablo oluştu. Seçmen bu havanın siyasetin geneline de yansımasını istiyor" diyor.

Andy-Ar'ın 19 Temmuz'da toplam 1,496 kişiyle görüşerek yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64,4'ü darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu ileri sürüyor.

Fethullah Gülen ise, suçlamaları reddederken, darbe girişimini lanetlediğini belirtti ve "bir senaryo hazırlandığını'' ve bu darbe girişiminde iktidara yakın kişilerin yer aldığını öne sürdü.

Hükümet, sorumlu tuttuğu Gülen'in ABD tarafından iade edilmesini istiyor. Andy-Ar'ın araştırmasına göre, kamuoyunda bu konuda hükümete destek yüzde 80'in üzerinde. Yine katılımcıların ağırlıklı bir bölümü Gülen'in tutuklanmasından yana.

Faruk Acar, kamuoyunda partiler üstü bir algının oluştuğunu, Meclis'te grubu bulunan tüm partilerin seçmenlerinin 'ülkeye sahip çıkma' vurgusunu benimsediğini ifade ediyor:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesindeki sokağa davetinden sonra sokağa kimlerin çıktığını sorduğumuzda yüzde 65'lik kesim sokağa çıktığını paylaşıyor. CHP seçmeninin yüzde 35-40'ı da 'Sokağa çıktım' dedi. HDP'nin güçlü olduğu yerlerde de sokaklara çıkıldığını görüyoruz."

"Kamuoyu siyasette birlikteliğin sürmesini istiyor"

Andy-Ar araştırmasında Erdoğan'ın darbe gecesi CNN Türk'e Facetime üzerinden yaptığı bağlantının ve oradaki söylemin de kamuoyunda karşılık bulduğu ifade ediliyor.

Katılımcıların yüzde 84'ü Erdoğan'ın o geceki açıklamasını izlemiş.

"Erdoğan'ın ilk açıklaması ve sonraki açıklamalarını düşündüğünüzde bir birlik bütünlük vurgusu yapılabildi mi?" sorusuna 'Evet' yanıtını verenlerin oranı yüzde 80'de.

Faruk Acar siyasette Erdoğan'ın öncülüğünde ılımlı bir havanın oluştuğunu ifade ediyor ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Erdoğan ile görüştüklerini hatırlatıyor:

"Hiçbir konuda uzlaşı yokken burada bir uzlaşı oluştu. Partiler arasında birlikteliğin oluşması seçmende bu olayın [darbe girişiminin] bir fırsata dönüştürülebileceği umudunu ortaya çıkardı… Bu birlikteliğin dışına çıkarak pozisyon alanların seçmen tarafından cezalandırılacağını söyleyebilirim."

Acar ayrıca darbe girişimi sonrası kamuda on binlerce kişinin görevden el çektirilmesine ve binlerce kişinin gözaltına alınmasına karşı bir tepki olmadığını ifade ediyor ve "Ancak yeni atamalara bakılıyor. Bir kadro boşluğu oluşmuş durumda. Bunların yerine kayırma olmadan atama yapılması gerektiği de konuşuluyor" diyor.