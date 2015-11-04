ANDY-AR: 1 Kasım'dan önceki ankette AKP’yi yüzde 49,69 olarak bulduk, ama mahalle baskısıyla hata sandık!

1 Kasım 2015 seçimi sonuçlarını doğru tahmin edemeyen araştırma şirketleri arasında bulunan ANDY-AR’ın başkanı Faruk Acar, "sonuçları aslında doğru bildiklerini" ileri sürdü. 1 Kasım'dan önce yayımladıkları son tahmini AKP için yüzde 43,7 olan ANDY-AR Başkanı, son anketlerinden önce bir araştırma daha yaptıklarını ancak sonuç yüzde 49.69 çıkınca hata yaptıklarını düşündüklerini ve çalışmayı durdurup yeni bir anket başlattıklarını söyledi. Acar, "Burada bir mahalle baskısından bahsedebiliriz" ifadesini kullandı.

ANDY-AR Başkanı Faruk Acar'ın CNN Türk ekranlarında Mirgün Cabas'ın "Her Şey" adlı programında yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle:

“85 seçim bölgesinde, 12 bin 793 denekle saha araştırmasında yüzde 49.69’u gördük. Açıklamadık. Burada bir mahalle baskısından bahsedebiliriz. ‘43,7 ve tek başına iktidar’ dediğimde bile bana nasıl yaklaşıldığını, mailleri, Twetter’dan gelenleri falan bir göstersem herkes şoka uğrar. Buna rağmen 49.69’u gördük. hatalı olduğunu düşünerek hemen sahama döndüm ve ‘durdurun bu çalışmayı bu çalışma yanlış. Yeni araştırmaya çıkalım’ dedim. 2 bin 400 denekle yaptığımız araştırmanın sonucunu açıkladık.”

ANDY-AR'ın yayımladığı 1 Kasım seçim anketi şöyleydi:

AKP yüzde 43.7

CHP yüzde 27.1

MHP yüzde 14.2

HDP yüzde 13.8

Diğer’in partiler yüzde 2,2

ANDY-AR'ın sahibi Faruk Acar'ın Twitter'dan yaptığı zorunlu açıklamaya ilişkin paylaşımı şöyle: