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Bilim / Teknoloji

Android, Windows'u geçerek en çok kullanılan işletim sistemi oldu

Android işletim sistemi, çok uzun süredir en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows'u geçti

04 Nisan 2017 01:12

İnternet analizi şirketi Statcounter, Android işletim sisteminin, en çok kullanılan işletim sistemi olarak bilinen Windows'u geçtiğini açıkladı.

Mart 2017 sırasında Android kullanıcılarının internet faaliyetinin yüzde 37.93'ünü oluşturduğu kaydedilirken, Windows'un Android'in gerisinde kalarak yüzde 37.91'ini teşkil ettiği bildirildi.

Aradaki farkın küçük olduğu kaydedilirken, ölçülenin kullanıcı sayısını değil internet kullanımını gösterdiği, ancak Android'in öne geçmesinin son yıllarda ortaya çıkan bir eğilime işaret ettiği kaydedildi.

Statcounter tarafından yapılan hesaplamanın, 15 milyar aylık görüntülemesi olan 2.5 milyon internet sitesi üzerinden olduğu belirtildi.

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