-Android virüsü arttı SAN FRANCISCO (A.A) - 17.11.2011 - Google'ın işletim sistemi Android ile çalışan akıllı telefonlar ve diğer cihazlara saldıran bilgisayar virüsü sayısında olağanüstü artış görüldüğü bildirildi. Amerikan telekom şirketi Juniper Networks'ün araştırmasına göre, Temmuz ayından bu yana yeni virüs sayısının yüzde 472 arttığı belirlenirken, bunların yarısından çoğunun kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak üzere hazırlanan casus yazılımlar olduğu belirtiliyor. Araştırmada, Android virüslerinin geriye kalanlarının da çoğunlukla, kullanıcıların cep telefonlarından haberleri olmaksızın ödemeli numaralara çok yüksek ücretler karşılığında mesaj gönderen programlar olduğu kaydediliyor.