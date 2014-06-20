Android ve Windows'tan hırsızlığa karşı, cihazlara 'iptal sinyali'

Yetkililer, Apple'ın geçen Eylül'de iOS 7 işletim sistemi kullanan iPhone telefonları için uyguladığı 'Aktifleştirme Kilidi'nin hırsızlık olaylarında önemli bir düşüş sağladığını belirtiyor.

BBC'de yer alan haber şöyle:

Bu uygulamanın telefon hırsızlığına karşı tedbir olarak alınacağı açıklandı.

Yetkililer telefon hırsızlığını önlemek için teknoloji firmalarına, çalındıkları anda telefonlara "iptal sinyali" gönderilerek onları kullanım dışı bırakacak bir özellik eklemeleri çağrısı yapıyordu.

En büyük telefon üreticileri Apple ve Samsung bu uygulamayı bazı cihazlarında kullanıyor.

Google ve Microsoft'un bu kararı, "iptal sinyali" uygulamasının, dünyanın en popüler üç işletim sisteminde temel bir özellik olacağı anlamına geliyor.

Telefon hırsızlığında artış

ABD'de yapılan bir araştırma akıllı telefonlara yönelik hırsızlık olaylarının dünya çapında arttığını gösteriyor.

Araştırmaya göre:

ABD'de 2013 yılında 3,1 milyon cep telefonu çalındı. Bu rakam bir önceki yıla göre neredeyse yüzde yüz bir artışı ifade ediyor.

Avrupa'da her üç kişiden biri 2013'te cep telefonunu çaldırdı ya da kaybetti.

Güney Kore'de cep telefonu hırsızlığı 2009-2013 arasında beş kat arttı.

Bu soruna karşı yetkililer, teknoloji firmalarına çağrı yaparak çalıntı cep telefonunu tümüyle işlevsiz kılacak tedbirler almalarını istiyor.

Yetkililer, Apple'ın geçen Eylül ayından beri iOS 7 işletim sistemi kullanan iPhone telefonları için uyguladığı 'Aktifleştirme Kilidi'nin hırsızlık olaylarında önemli bir düşüş sağladığını belirtiyor.