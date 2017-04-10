Android uygulamaları kişisel bilgileri mi topluyor?

Virginia‘da yapılan yeni bir çalışmaya göre akıllı telefonlardaki Android uygulamaları kişisel bilgileri topluyor olabilir.

Konuyla ilgili araştırma Virginia Tech Üniversitesi’nde yapıldı. Konuyla ilgili olarak yapılan ilk çalışma olarak kayıtlara geçen araştırmada uygulamaların “birbiriyle konuşarak bilgi ticareti” yaptığı kaydediliyor.

Araştırmacı ekip son 3 yılda 100 binden fazla Google Play uygulaması ile 10 bin Malware(kötü amaçlı yazılım) uygulamasını inceledi.

Uzman Gang Wang, “Araştırmacılar uygulamaların bir şekilde birbirleriyle iletişim kurduğundan haberdardı, bu çalışma inkar edilemeyecek bir şekilde ister kasıtlı olsun ister olmasın telefonunuzdaki uygulamaların çeşitlerine göre güvenlik açığı oluşturduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar binlerce çeşit uygulamanın diğer uygulamalarla iletişime geçerek hassas telefon ve kişisel bilgilere erişebileceğini, yetki verilmediği halde bazı uygulamaların özel bilgilere erişim sağlayabileceğini belirtiyor.

Wang, “Umarız bu araştırma endüstrinin yazılım geliştirme çalışmaları ve yazılım güvenliği konularında yeniden değerlendirme yapmasını sağlar” dedi.