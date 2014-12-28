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Bilim / Teknoloji

Android telefon kullananlar dikkat; Skype'da 'casus bug' keşfedildi

Bir Reddit kullanıcısının başına gelen olayı Microsoft da fark etmiş durumda

28 Aralık 2014 00:45

Skype'ın Android uygulamasında kullanıcıların haberi olmadan izlenmeye sebep veren bir bug ortaya çıktı.

İzlenmenize sebep olan bug, karşı taraf PC ve mobil olmak üzere iki farklı platformda Skype oturumu açtıktan sonra devreye giriyor. Casus, herhangi bir platformdan arama yapıp siz açmadan aramayı sonlandırarak Skype hesabından çıkıyor. Daha sonra siz istemeseniz de telefondaki Skype uygulamanız casusun açıkta kalan hesabını otomatik olarak geri arıyor. Böylece siz durumu fark edene kadar istemeden izlenmiş oluyorsunuz. Bu senaryo her zaman olmasa da birkaç denemeden sonra gerçekleşebiliyor.

Bir Reddit kullanıcısının başına gelen olayı Microsoft da fark etmiş durumda. Microsoft’un sorunu gidermek için önümüzdeki günlerde bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Güncelleme gelene kadar kullanıcılara telefonuda Skype uygulamasını kullanmaması veya tıpkı dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi kamera kısmına bantla kapaması tavsiye ediliyor.

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