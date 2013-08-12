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Bilim / Teknoloji

Android piyasanın tek hakimi

Mobil dünyanın önde gelen işletim sistemi Android, en büyük rakibi iOS ile arasındaki farkı giderek açıyor

12 Ağustos 2013 11:41

Google’ın Android işletim sistemi, 2013’ün ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon piyasasının yüzde 80’ine hakim oldu. Google’un bu büyük başarısına kıyasla, Apple iOS son üç yılın düşük seviyesine gerileyerek yüzde 13’e indi.

Araştırma şirketi IDC’nin en son verilerine göre, Android işletim sistemi, üçüncü çeyrekte nakliyatı gerçekleştirilen 236.4 milyon akıllı telefondan 187.4 milyonunda kullanılan işletim sistemi oldu.

Android böylece, 2012’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 69.1 olan küresel piyasa payını bir yıl sonra yüzde 79.3’e çıkarmış oldu.

Samsung, LG, Lenovo, Huawei ve ZTE gibi markaların arasından sıyrılarak en çok Android tabanlı telefon sunan marka oldu. Samsung oranı, yüzde 40 olarak belirdi.


Apple geriledi


Android’in en güçlü rakibi olan iOS, nakliyatı yapılan iPhone miktarı artmış olsa da, piyasa oranının azalmasını engelleyemedi.

2012’nin üçüncü çeyreğinde 26 milyon iPhone nakliyatı yapılırken, bu miktar üçüncü çeyrekte 31.2 milyona yükseldi. Ancak genel tabloda Apple iOS’in payı geçtiğimiz yıl yüzdw 16.6 iken, üçüncü çeyrekte yüzde 13.2’ye geriledi.

Apple düşen rakamlara rağmen akıllı telefon piyasasında en çok kar eden şirket. Veriler, Apple’ın akıllı telefon piyasasındaki karın yüzde 57’sine sahip olduğunu gösterirken, Samsung yüzde 43’le rakibinin ardından geliyor.


Windows yükselişte


Microsoft’un geçtiğimiz yıl beklenen performansı sergileyemeyen mobil işletim sistemi Windows Phone, düşük de olsa tatmin edici bir performans sergiled.

Geride kalan mali dönemde Windows Phone’lu telefonların nakliyat miktarı bir yıl öncesine kıyasla 4.9 milyondan 8.7 milyona çıktı. Windows Phone’un piyasadaki payı ise yüzde 3.1’den yüzde 3.7’ye yükseldi.

6.8 milyon telefon nakliyatı yapan BlackBerry’nin payı ise yüzde 2.9. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı dönem yüzde 4.9’du.

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