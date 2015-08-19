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Yaşam

'Android kullananlar lahmacun, iPhone'cular suşi ve zeytinyağlı istiyor'

Yemeksepeti veriletine göre, iPhone kullanıcıları, yemeğe Android kullanıcılarına göre, yüzde 17 daha fazla para harcıyor

19 Ağustos 2015 13:25

Yemeksepeti'nin açıkladığı veriler Android ve iPhone kullanıcılarının yeme alışkanlıklarının büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. İstatistiklere göre mobil siparişlerin yüzde 60’ı iPhone’lar üzerinden gerçekleştirilirken iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarına oranla paket başına yüzde 17 daha fazla para harcıyor.

Android ve iPhone kullanıcılarının damak tatları da birbirinden epey farklı. Android kullanıcıları çiğ köfte, döner ve lahmacun gibi daha geleneksel tatları tercih ederken iPhone kullanıcıları suşi gibi farklı lezzetlere yöneliyor. Salata ve zeytinyağlı hafif yemeklerde de yine iPhone kullanıcılarının üstünlüğü görülüyor.

İşte yemek Sepeti'nin hazırladığı o inografik: 

 

ETİKETLER

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