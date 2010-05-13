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Yaşam

Android, iPhone’u solladı

iPhone’un sarsılmaz kabul edilen tahtı çatırdıyor. Android, Amerikan pazarında Apple'ı geçti.

13 Mayıs 2010 03:00

T24 - iPhone’un sarsılmaz kabul edilen tahtı çatırdıyor. Android, Amerikan pazarında Apple’ı geçti. Apple ise haziranda piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni iPhone ile pazar payını artırmayı hedefliyor.


Piyasa araştırma kuruluşu NPD Group, 2010'un ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını yayınladı.


Deutsche Welle'nin haberine göre, Kanada merkezli RIM tarafından üretilen BlackBerry, yüzde 36 ile hâlâ pazar liderliğini sürdürüyor.


BlackBerry'i ikinci sırada yüzde 28 ile Android işletim sistemi yüklü telefonlar izliyor.


Uzmanlar, Android'in hızlı yükselişinde Motorola tarafından üretilen Droid ve HTC imzalı Droid Eris'in büyük pay sahibi olduğuna dikkat çekiyor.



Android açık kaynak kodlu



Android işletim sistemi yüklü her iki cihazda geçen aylarda yüksek satış grafiği yakaladı.


Google, Linux bazlı Android işletim sistemini açık kaynak koduyla bir yandan bütün cep telefonu üreticilerinin kullanımına sunarken, diğer taraftan Nexus One markasıyla kendi cep telefonunu da üretiyor.


Apple'ın haziran ayında iPhone'ın yeni bir modelini piyasaya çıkarması bekleniyor.


Yeni modelle birlikte Apple-AT&T ortaklığına son verilmesi, böylece kullanıcılara daha fazla alternatif sunulması bekleniyor.


Apple, 2007'den bu yana 50 milyondan fazla iPhone sattı.

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