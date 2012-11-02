Android en büyük rakibi Apple'ı beşe katladı

Akıllı telefon üreticilerinin 2012’inin üçüncü çeyreğine ait rakamları açıklamasının ardından, küresel piyasadaki tablo da netleşmeye başladı. Araştırma şirketi IDC, yayımlandığı en son raporda, üçüncü çeyrekte küresel akıllı telefon piyasasında satılan akıllı telefonların yüzde 75’inin Android tabanlı olduğunu açıkladı.



Google’ın Android işletim sistemi, beş yaşını doldurmadan küresel akıllı telefon piyasına hakim olmayı başardı. ABD merkezli piyasa araştırma şirketi IDC, kısa süre içinde yayımladığı iki raporda Android’in küresel akıllı telefon piyasasındaki üstünlüğüne dikkat çekti. Geçtiğimiz haftaki raporda, üçüncü çeyrek akıllı telefon nakliyatında Android kullanan Samsung modellerinin, Apple’ikiye katladığı açıklanmıştı.

En son raporda ise bu fark çok daha büyük. Android, üçüncü çeyrekte küresel akıllı telefon piyasasının yüzde 75’ine hakim olurken, Apple’ın iOS işletim sistemi yüzde 14.9’da kaldı. Üçüncü çeyrekte 181 milyon akıllı telefon nakliyatı yapılırken, satışı gerçekleşen 136 milyon cihazın Android tabanlı olduğu ifade edildi.

Üçüncü sırada, eski günlerini arayan BlackBerry geldi. Kanadalı Research In Motion (RIM) firmasının ürettiği BlackBerry’nin kendine has işletim sistemi yüzde 4.3 ile piyasada yer edinirken, Nokia’nın eski tercihi Symbian ve Windows işletim sistemleri yüzde üçün altında kaldı.



Müşteri yelpazesi çok geniş



IDC’nin Mobil Telefon Araştırma Müdürü Ramon Llamas, SlahGear sitesine yaptığı açıklamada, “Android, 2008’de piyasaya sürüldüğünden bu yana akıllı telefon piyasasının en hızlı büyüyen parçalarından biri oldu. Android, her yıl piyasada üstünlük kurmayı ve sahip olduğu payı artırmayı başardı” dedi.

Llamas, Android’in başarısının arkasında, cep telefonu operatörlerinin, satıcıların ve tüketicilerin mobil işletim sistemlerini kabullenmelerinin etkisi bulunduğunu ifade etti. Küresel alandaki her dört akıllı telefon kullanıcısından üçü Android’i tercih ederken, işletim sisteminin tercih edilme miktarı bir yıl içinde yüzde 91.5 gibi yüksek bir artış gösterdi.

IDC’nin piyasa analisti Kevin Restivo ise Android’in başarısının en büyük sebeplerinden birinin güçlü müşteri portföyü olduğunu söyledi. Restivo, “Google, çok yüzlü bir ürün portföyünden fayda sağlıyor. Birçok rakibi ise aynı çeşitliliğe sahip değil. Bu durum Android’in rakiplerini birkaç seçenekle sınırlı bırakıyor, piyasa payı kaybediyorlar” dedi.

ABD’li bir diğer araştırma şirketi Gartner, kısa bir süre önce yayımladığı raporda, tablet bilgisayar piyasasında da çok hızlı ilerleyen Google Android’in, 2016’da Windows işletim sistemini geride bırakabileceğine dikkat çekmişti. Android’in hem mobil, hem de yeni nesil ‘tablet bilgisayar’ döneminde en güçlü markalardan biri olacağı kesin gibi.

Samsung, dün yaptığı açıklamada, 'tablet-akıllı telefon' olarak nitelendirilen Galaxy Note II'nin küresel alanda 3 milyon satış rakamına ulaştığını açıkladı.