Android cihaz sayısı 2 milyarı aştı!

Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi Andorid, açıklanan verilerin ardından dünya genelinde en çok tercih edilen işletim sistemlerinden birisi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Açıklanan verilere göre Android, önemli bir başarıyı ardında bırakarak 2 milyar kullanıcı sayısını geride bıraktı.

Google CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı açıklamada Google Maps, YouTube, Chrome, Gmail, Google aramalar ve Google Play gibi hizmetlerle alakalı paylaştığı bilgiler, Android cihazların 2 milyar kullanıcı sayısını aşması kadar dikkat çekmeyi başarıyor. Pichai‘nin belirttiğine göre bu hizmetlerin kullanıcı sayıları da 1 milyarın üzerinde.

Apple'ın ise yaklaşık 1,5 yıl önce, 1 milyar aktif iOS cihazına ulaşıldığını belirttiğini ve bu verilere ilişkin güncel bir rapor paylaşmadığını belirtmekte fayda var.